2025 लेक्सस NX नए फीचर्स और रंगों के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
लेक्सस ने NX लग्जरी SUV का 2025 मॉडल लॉन्च किया है, जिसे कई नए फीचर्स, बेहतर माइलेज और E20 मानकों के साथ अपडेट किया गया है। 2025 लेक्सस NX बाहर की तरफ 2 नए रंगों- रेडिएंट रेड और व्हाइट नोवा में उपलब्ध है। रेडिएंट रेड फिनिश NX एक्सक्विजिट, लग्जरी और F-स्पोर्ट ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध है, जबकि व्हाइट नोवा एक्सक्विजिट, लग्जरी और ओवरट्रेल ट्रिम लेवल के साथ पेश किया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है।
बदलाव
गाड़ी में क्या किए गए हैं बदलाव?
लेक्सस ने NX के केबिन के पिछले हिस्से में शोर इन्सुलेशन को बेहतर बनाने के लिए फेल्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। साथ ही हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी सुधार किए गए हैं। इसके लिए AC एयर फिल्टर को विशेष सामग्रियों और मोटे कपड़े से बेहतर बनाया गया है, ताकि सूक्ष्म कणों को अच्छे से फिल्टर किया जा सके। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को कम ऊर्जा खपत और माइलेज में सुधार के लिए संशोधित किया है।
सुरक्षा
सुरक्षा के लिए मिला नया फीचर
सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपहिल असिस्ट कंट्रोल दिया है, जो ऊंचाई की ओर ड्राइविंग करते समय सतह के झुकाव के आधार पर गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप है, कुल 243hp की पावर देने में सक्षम है। इसे eCVT ऑटो गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। अब इसका माइलेज 16-17 किमी/लीटर से बढ़कर 20.26 किमी/लीटर हो गया है। इस लग्जरी कार की कीमत 68.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।