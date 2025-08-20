2025 लेक्सस NX की कीमत मौजूदा मॉडल के समान रखी गई है (तस्वीर: लेक्सस)

2025 लेक्सस NX नए फीचर्स और रंगों के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

लेक्सस ने NX लग्जरी SUV का 2025 मॉडल लॉन्च किया है, जिसे कई नए फीचर्स, बेहतर माइलेज और E20 मानकों के साथ अपडेट किया गया है। 2025 लेक्सस NX बाहर की तरफ 2 नए रंगों- रेडिएंट रेड और व्हाइट नोवा में उपलब्ध है। रेडिएंट रेड फिनिश NX एक्सक्विजिट, लग्जरी और F-स्पोर्ट ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध है, जबकि व्हाइट नोवा एक्सक्विजिट, लग्जरी और ओवरट्रेल ट्रिम लेवल के साथ पेश किया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है।