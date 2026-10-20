अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दी रूसी हमलों की जानकारी, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा

जेलेंस्की की नाराजगी इस बात से और बढ़ गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर लगे कई बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। ट्रंप ने यह कदम शांति वार्ता की उम्मीद में उठाया था, लेकिन कीव को यह फैसला रास नहीं आ रहा।

जेलेंस्की ने कहा कि एक बार फिर हमारे साझेदारों की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी और हालात बदतर होते जा रहे हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी माना कि शुरुआती चेतावनी प्रणाली में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और वे इनकी जांच कर रहे हैं।

हथियारों की सप्लाई में देरी और स्टारलिंक जैसी सेवाएं भी चिंता का विषय बन गई हैं, जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर और दबाव पड़ रहा है।