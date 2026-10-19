जियो IPO को मिला बड़ा समर्थन

जियो IPO को मिला बड़ा समर्थन, निवेशकों ने लगाई 2,400 अरब रुपये की बोली

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 pm Oct 19, 202609:09 pm

क्या है खबर?

टेलिकॉम दिग्गज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को बड़े निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को संस्थागत निवेशकों से करीब 25 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) की बोलियां मिली हैं। यह रकम उनके लिए रखे गए हिस्से से लगभग 30 गुना ज्यादा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का यह IPO करीब 3.2 अरब डॉलर का है। सोमवार को संस्थागत निवेशकों के लिए बोलियां शुरू हुईं, जबकि आम निवेशकों के लिए यह बुधवार को खुलेगा।