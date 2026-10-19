जियो IPO को मिला बड़ा समर्थन, निवेशकों ने लगाई 2,400 अरब रुपये की बोली
क्या है खबर?
टेलिकॉम दिग्गज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को बड़े निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को संस्थागत निवेशकों से करीब 25 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) की बोलियां मिली हैं। यह रकम उनके लिए रखे गए हिस्से से लगभग 30 गुना ज्यादा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का यह IPO करीब 3.2 अरब डॉलर का है। सोमवार को संस्थागत निवेशकों के लिए बोलियां शुरू हुईं, जबकि आम निवेशकों के लिए यह बुधवार को खुलेगा।
दिलचस्पी
बड़े निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी
रिपोर्ट के मुताबिक, फिडेलिटी, सिंगापुर की GIC, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और ब्लैकरॉक जैसे बड़े निवेशकों ने IPO के लिए बोली लगाई है।
संस्थागत निवेशकों के लिए इस पेशकश का 30 प्रतिशत तक हिस्सा रखा गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स का कारोबार मोबाइल सेवाओं तक सीमित नहीं है। कंपनी क्लाउड सेवाओं, मनोरंजन, कारोबार से जुड़ी तकनीक और AI के क्षेत्र में भी काम कर रही है।
निवेशक कंपनी के भविष्य के कारोबार को देखते हुए इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
ग्राहक
50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक
जियो ने 2016 में मुफ्त कॉल और सस्ता इंटरनेट देकर भारतीय दूरसंचार बाजार में बड़ा बदलाव किया था।
इसके बाद कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनियों में शामिल हो गई। अब उसके 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी का नेतृत्व मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी कर रहे हैं।
जियो की लिस्टिंग से यह पता चलेगा कि विदेशी निवेशक कंपनी के दूरसंचार, क्लाउड और AI कारोबार को कितना मूल्य देते हैं।
अन्य
IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होगा
जियो की सफल लिस्टिंग से उसका बाजार मूल्य भारत की 4 सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल होने के स्तर तक पहुंच सकता है।
कंपनी IPO से मिलने वाली रकम में से 27,500 करोड़ रुपये तक अपनी दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम का कर्ज चुकाने या पहले से भुगतान करने में इस्तेमाल करना चाहती है।
इस साल भारतीय कंपनियों के IPO से जुटाई गई रकम पिछले साल की समान अवधि से 8.3 प्रतिशत बढ़कर 12.65 अरब डॉलर हो गई है।