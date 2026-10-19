दिल्ली में यमुना सफाई के लिए चलेगा बड़ा अभियान (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में यमुना सफाई के लिए चलेगा बड़ा अभियान, अमित शाह करेंगे परियोजना का शुभारंभ

लेखन गजेंद्र 08:35 pm Oct 19, 202608:35 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को बताया कि यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अक्टूबर को बड़ी परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), दिल्ली के लाखों घरों में सीवर कनेक्शन देना और सीवर-लाइन नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 से ढाई साल में यमुना काफी हद तक साफ हो जाएगी।