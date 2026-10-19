CCPA ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विस्फोटक सामग्री बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से 3,900 विस्फोटक सामग्री विक्रेता हटाए, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली विस्फोटक सामग्री पर सख्त कार्रवाई की है। अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक पदार्थों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में 7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगभग 3,900 विक्रेताओं को हटा दिया गया है। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म पर जुर्माना भी लगाया गया है।