दूसरा टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को लगे शुरुआती झटके, ऐसा रहा दूसरा दिन 

पहले दिन 12.2 ओवर का ही खेल हो पाया था। 20 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट गंवाए थे।

दूसरे दिन मार्केस एकरमैन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें बोलैंड ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद डेविड बेडिंघम अपना खाता भी नहीं खोल पाए और बोलैंड ने ही उन्हें पवेलियन भेज दिया।

मैथ्यू ब्रीट्जके भी कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर आउट हुए।

रिकेल्टन को शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए।