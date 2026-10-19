टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित पर 2023 तक नहीं था मुकदमा
क्या है खबर?
मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित (32) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि पंडित ने 2023 में भारत छोड़ा था और उससे पहले उसका कोई खास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह भारत से कनाडा चला गया था और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के संपर्क में आने के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था।
अपराध
अब वसूली समेत कई मामलों में तलाश रही पुलिस
पुलिस ने बताया कि पंडित की विदेशी भूमिका के कारण उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
वह हरियाणा में जबरन वसूली के 12 से अधिक मामलों में भी शामिल है और उसकी तलाश की जा रही है।
पुलिस ने यह नहीं बताया कि वह 2023 के बाद लॉरेंस के संपर्क में कैसे आया। हालांकि, उसने भारत में मशहूर हस्तियों और व्यापारियों पर हमले और जबरन वसूली की मांगों को समन्वित करने में मदद की है।
आरोप
इन मामलों में भी आरोपी है पंडित
जांचकर्ताओं ने बताया कि पंडित का नाम जून 2026 में पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के स्वामित्व वाले जिम 24HS फिटनेस के बाहर हुई गोलीबारी से भी जोड़ा गया है। पंडित ने तब हमले की जिम्मेदारी ली थी।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंडित इस मामले में वांछित है।
वह हरियाणा के भिवानी में हरियाणवी गायक दिलेर खर्किया की गाड़ी पर हुए लक्षित गोलीबारी से भी जुड़ा मिला है।