टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित पर 2023 तक नहीं था मुकदमा

पुलिस ने बताया कि पंडित की विदेशी भूमिका के कारण उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।

वह हरियाणा में जबरन वसूली के 12 से अधिक मामलों में भी शामिल है और उसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने यह नहीं बताया कि वह 2023 के बाद लॉरेंस के संपर्क में कैसे आया। हालांकि, उसने भारत में मशहूर हस्तियों और व्यापारियों पर हमले और जबरन वसूली की मांगों को समन्वित करने में मदद की है।