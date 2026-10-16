यूक्रेन रूसी मिसाइलों से बचने के लिए तैनात करेगा फ्रांस का अभेद्य कवच 'फ्रेया'

रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को इस साल के आखिर तक फ्रांस में बना फ्रेया मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, जिसे वह मिसाइल हमलों से बचाने के लिए तैनात करेगा।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया है।

इस कदम का मकसद यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड और आम नागरिकों वाले इलाकों को रूस के लगातार हमलों से बचाना है।

बता दें कि यूरोपीय देश यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुके हैं, जिसमें रूस पर प्रतिबंध भी शामिल है।