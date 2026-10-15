केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- नहीं पता कौन पत्रकार है और कौन रील निर्माता 

केंद्र ने गुरुवार को सवाल उठाया कि प्रदर्शनों को कवर करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स से पत्रकारों को कैसे अलग किया जा सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "इस प्रौद्योगिकी युग में, मोबाइल फोन रखने वाला कोई व्यक्ति पत्रकार हो सकता है। कई लोग माइक लेकर खड़े हैं। वे कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर उसे रील में अपलोड कर देंगे। हमें नहीं पता कि कौन रील बनाने वाला है और कौन स्वतंत्र पत्रकार है।"