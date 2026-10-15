लॉजिटेक ने भारत में शुरू की मैन्युफैक्चरिंग

लॉजिटेक ने भारत में शुरू की मैन्युफैक्चरिंग, अब देश में बनेंगे वेबकैम और कंप्यूटर माउस

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:39 pm Oct 15, 202604:39 pm

क्या है खबर?

कंप्यूटर से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनी लॉजिटेक ने भारत में अपने उत्पादों की स्थानीय स्तर पर असेंबली शुरू कर दी है। कंपनी की शुरुआत वेबकैम और कंप्यूटर माउस जैसे उपकरणों से हुई है। इस कदम का उद्देश्य सामान की आपूर्ति बेहतर करना, ग्राहकों तक उत्पाद जल्दी पहुंचाना और भारतीय बाजार में कारोबार बढ़ाना है। हरियाणा के मानेसर में यह काम घरेलू विनिर्माण साझेदारों की मदद से किया जा रहा है। इससे भारत में कंपनी की गतिविधियां बढ़ेंगी।