अंकिता भंडारी के परिजन दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का क्यों कर रहे हैं विरोध?

19 वर्षीय अंकिता उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थीं। 18 सितंबर, 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। 5 दिन बाद उनका शव नहर से मिला था।

आरोप है कि अंकिता पर रिसॉर्ट में आए 'मेहमानों को विशेष सेवा' देने का दबाव बनाया गया था। इससे मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई।

इस मामले में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सजा हुई है।