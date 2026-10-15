कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की फिल्म की रिलीज तारीख तय

कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की फिल्म को मिली रिलीज तारीख, अगले साल मचेगा तहलका

लेखन ज्योति सिंह 04:33 pm Oct 15, 202604:33 pm

क्या है खबर?

अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की म्यूजिकल रोमांटिक-ड्रामा फिल्म पिछले साल से लोगों का ध्यान खींचती आ रही हैं। सोशल मीडिया पर शूटिंग के कुछ दृश्य भी वायरल हुए थे, जिन्होंने लोगों को फिल्म के प्रति उत्साहित कर दिया। अब इसी इंतजार को खत्म करने के लिए निर्माताओं ने आखिरकार बिना नाम वाली इस फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि, दर्शकों को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा।