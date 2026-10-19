मशहूर इतिहासकार यूवल नूह हरारी की चेतावनी, बोले- AI लेगा हमारे बड़े फैसले

इतिहासकार यूवल नूह हरारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर गहरी चिंता जताई है।

उन्होंने कहा है कि यह तकनीक हमारे लिए बड़े फैसले ले सकती है और समाज को ऐसे बदल सकती है, जिसकी हमें शायद पूरी समझ भी न हो पाए।

उनका सबसे ज्यादा डर AI के बैंकिंग और सरकारी क्षेत्रों में आने को लेकर है। यहां चीजें इतनी जटिल हो सकती हैं कि इंसानों के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाएगा।

प्रोफेसर हरारी ने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे-जैसे AI और भी स्मार्ट होता जा रहा है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज में लोगों का भरोसा कमजोर न हो।