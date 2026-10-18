पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज 2026: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 10:00 pm Oct 18, 202610:00 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय वनडे सीरीज 2026 के पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 37 रन से हराया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद सभी विकेट खोकर 305 रन बनाए, जिसमें सलमान आगा ने शतक (107) लगाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम पवन रथनायक (79) और जेनिथ लियानागे (60) के बावजूद 268 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।