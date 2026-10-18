भारतीय महिला टीम ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त

जिम्बाब्वे की केलिस नधलोवु (0) और प्रिय बिजा (7) जल्दी आउट हुई।

इसके बाद चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने 32 गेंदों में 34 रन बनाए। मध्यक्रम में कप्तान जोसेफिन नकोमो ने 35 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया।

जवाब में शफाली और मंधाना की पारियों की मदद से भारत ने आसान जीत दर्ज की।

भारत ने सिर्फ 9वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। मंधाना ने 25 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए।