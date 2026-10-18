भारतीय महिला टीम ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त

भारतीय महिला टीम ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। रायपुर में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 102/8 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने शफाली वर्मा (55) और स्मृति मंधाना (47*) की पारियों की बदौलत लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच के बारे में जानते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
जिम्बाब्वे की केलिस नधलोवु (0) और प्रिय बिजा (7) जल्दी आउट हुई।
इसके बाद चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने 32 गेंदों में 34 रन बनाए। मध्यक्रम में कप्तान जोसेफिन नकोमो ने 35 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया।
जवाब में शफाली और मंधाना की पारियों की मदद से भारत ने आसान जीत दर्ज की।
भारत ने सिर्फ 9वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। मंधाना ने 25 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए।
निकी प्रसाद
निकी प्रसाद ने बनाया ये रिकॉर्ड
अपना सिर्फ दूसरा ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही निकी प्रसाद ने पहली बार गेंदबाजी करते हुए कमाल किया।
दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर ने अपनी पहली ही गेंद पर मुगेरी-तिरिपानो को विकेटकीपर रिचा घोष के हाथों कैच आउट कराया।
अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने न्याशा ग्वांजुरा (0) को पवेलियन की राह दिखाई।
वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी पहली 2 गेंदों पर विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी।
उन्होंने 2 ओवर में 7 रन दिए।
साझेदारी
मंधाना और शफाली ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड
मंधाना और शफाली ने इस साल 9वीं साझेदारी 50+ रन की निभाई।
वह अब महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा 50+ रन की साझेदारी (किसी भी विकेट के लिए) करने वाली जोड़ी बन गई है।
इस जोड़ी ने हांगकांग की यास्मीन दसवानी और नताशा माइल्स की 8 साझेदारियों का (2026) का रिकॉर्ड तोड़ा।
बता दें कि मंधाना और शफाली 2024 में 7 बार 50+ रन की साझेदारी कर चुकी थी।
शफाली
शफाली ने लगाया अर्धशतक
शफाली ने पारी के पहले ओवर में न्याशा ग्वांजुरा के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया।
उन्होंने रायपुर में मिशेल मावुंगा के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी।
दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 22वां अर्धशतक पूरा किया।
वह 25 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 55 रन बनाकर आउट हुई।