टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

घटना के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया।

उसने कहा कि टाइगर उनकी हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि अभिनेता उनकी हिदायतों को नजरअंदाज कर रहे थे और सलमान संग काम कर रहे थे।

लॉरेंस पहले भी सलमान को जान से मारने की धमकियां दे चुका है। हालांकि, टाइगर और सलमान ने कभी किसी पूरी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है।