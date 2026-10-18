मार्करम ने बनाए 11 रन (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

दूसरा टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 2 विकेट, ऐसा रहा पहला दिन

लेखन अंकित पसबोला 07:48 pm Oct 18, 202607:48 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश का खलल देखने को मिला। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने जब 12.2 ओवर के बाद 20 रन के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए, इसके बाद बारिश से खेल संभव नहीं हो सका। स्टम्प्स तक क्रीज पर कप्तान तेम्बा बावुमा (4) और मार्केस एकरमैन (5) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।