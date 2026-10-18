शफाली वर्मा ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम जिम्बाब्वे: शफाली वर्मा ने दूसरे टी-20 में लगाया अर्धशतक, मंधाना का ये रिकॉर्ड तोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 09:57 pm Oct 18, 202609:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 9 विकेट से शिकस्त दी। रायपुर में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए मिले 103 रन के लक्ष्य को 8.5 ओवर में हासिल किया। इस मुकाबले में भारत की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली और यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 22वां अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।