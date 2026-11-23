इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने हाल ही में एक बड़ी चिंता जताई है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है कि हम इंसान यह समझ ही नहीं पाएंगे कि यह काम कैसे करता है।

माइक्रोसॉफ्ट के AI सीईओ से बातचीत के दौरान उन्होंने भविष्य में इंसानों और एडवांस AI के रिश्ते की तुलना जानवरों से की।

उन्होंने बताया कि जैसे जानवरों को उन बाजारों की कोई समझ नहीं होती जो उन्हें प्रभावित करते हैं, ठीक वैसे ही AI के मामले में भी चीजें बहुत तेजी से उलझ सकती हैं।