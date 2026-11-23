मेटा AI प्रमुख ने दी चेतावनी

मेटा AI प्रमुख ने दी चेतावनी, जल्द इंसानी दिमाग से आगे निकल सकती हैं मशीनें

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:27 am Nov 23, 202611:27 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती ताकत को लेकर मेटा के AI प्रमुख एलेक्जेंडर वांग ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि दुनिया ऐसे दौर के करीब पहुंच रही है, जहां मशीनें इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार हो सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आने वाला साल इस लिहाज से बेहद अहम रहेगा। इस दौरान लिए गए फैसले तय करेंगे कि AI का बढ़ता प्रभाव मानवता के हित में होगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा।