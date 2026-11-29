खाड़ी में फिर भड़की जंग: हूतियों ने सऊदी ठिकानों पर बोला हमला
लेखन भारत शर्मा
यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के बड़े ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आभा और खमीस मुशैत में मौजूद रडार स्टेशन शामिल हैं। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारिया ने इन हमलों का ऐलान किया है।
सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सना पर हवाई हमले किए
जवाब में, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती के नियंत्रण वाले इलाकों, जैसे कि यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। यह जवाबी कार्रवाई दिखाती है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी सेना के बीच हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे इस इलाके में अस्थिरता और बढ़ गई है।