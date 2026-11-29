जवाब में, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती के नियंत्रण वाले इलाकों, जैसे कि यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। यह जवाबी कार्रवाई दिखाती है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी सेना के बीच हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे इस इलाके में अस्थिरता और बढ़ गई है।