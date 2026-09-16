हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है (फाइल तस्वीर)

यमन के हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया

लेखन आबिद खान 12:08 pm Sep 16, 202612:08 pm

क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। इस घटना से जुड़ी मलबे की कोई तस्वीर या पायलट के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।