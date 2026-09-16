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यमन के हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया
हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है (फाइल तस्वीर)

यमन के हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया

लेखन आबिद खान
Sep 16, 2026
12:08 pm
क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। इस घटना से जुड़ी मलबे की कोई तस्वीर या पायलट के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

बयान

सारी बोले- स्थानीय स्तर पर बनी मिसाइल का किया इस्तेमाल

सारी ने कहा, "हमारे देश और लोगों के खिलाफ इस बेरहम हमले का सामना करते हुए, यमनी सेना ने ईश्वर की मदद और कृपा से सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को तब मार गिराया, जब वह मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के समर्थन में दुश्मन जैसी कार्रवाई कर रहा था। इसे स्थानीय स्तर पर बनी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके मार गिराया गया।"

रिपोर्ट

हूती बोले- मलबा ढूंढने आए विमानों को भी खदेड़ा

अल जजीरा ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि हूतियों ने मारिब के उत्तर-पश्चिम में माउंट हेलन के पास सऊदी के विमान को मार गिराया है।

हूतियों ने एक अलग बयान में ये भी कहा कि एक अलग अभियान में उन्होंने उन 2 सऊदी F-15 विमानों पर भी हमला किया, जो पहले गिराए गए विमान का मलबा ढूंढने आए थे।

हूतियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी विमानों के समूह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

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सऊदी

सऊदी बोला- हूतियों ने मक्का पर ड्रोन दागे

इससे पहले सऊदी अरब ने दावा किया था कि उसने मक्का के नजदीक एक ड्रोन को नष्ट किया है। सऊदी ने कहा कि ड्रोन पवित्र शहर मक्का की ओर जा रहा था। इसे लेकर मक्का में आपातकालीन अलर्ट भी जारी किया गया था।

हालांकि, हूतियों ने हमले से इनकार किया है।

हूती विद्रोहियों के पोलित ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि मक्का को निशाना बनाने के दावे एक घिसा-पिटा झूठ है जिसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है।

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प्लस

अब F-15 विमान के बारे में जानिए

अमेरिकी कंपनी मैकडोनेल डगलस द्वारा निर्मित F-15 दोहरी भूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जिसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है।

ये विमान करीब 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है और 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें 500 राउंड गोला बारूद वाली 20 मिलीमीटर की बंदूक लगी है।

अमेरिका के बाद सऊदी के पास इनका सबसे बड़ा बेड़ा है।

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