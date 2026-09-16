सऊदी अरब ने मक्का पर हमले का किया दावा, हूती बोले- ये घिसा-पिटा झूठ

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने बताया कि सऊदी वायु सेना ने मंगलवार शाम 6:50 बजे मक्का की ओर दागे गए एक ड्रोन को शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया।

अल-मल्की ने इसे लाखों मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि पवित्र स्थल मक्का और मदीना के संरक्षक के रूप में सऊदी इसे नजरअंदाज नहीं करेगा।