यमन के हूतियों ने रियाद हवाई अड्डे से लेकर अरामको रिफाइनरी तक हमलों की जिम्मेदारी ली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यमन के हूतियों ने रियाद हवाई अड्डे से लेकर अरामको रिफाइनरी तक हमलों की जिम्मेदारी ली

लेखन गजेंद्र 10:55 am Oct 06, 202610:55 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को विद्रोहियों ने कई प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन-मिसाइल हमले किए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि समूह ने हमलों में ड्रोन के साथ-साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राबिग स्थित अरामको रिफाइनरी और दक्षिणी सऊदी अरब में सैन्य ठिकानों और छोटे हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है।