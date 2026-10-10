इजरायली नेता ने खामेनेई की हत्या को बताया गलती, ईरान में गहराया सत्ता संकट

28 फरवरी को हुए हमले में खामेनेई के निधन से उनके कई दशकों से चले आ रहे शासन का अंत हो गया। इस घटना ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के रिश्तों को भी झकझोर कर रख दिया। उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने उनकी जगह तो ली, लेकिन तब से वे बहुत कम सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। वे ज्यादातर लिखित बयान जारी कर ही अपनी बात रखते हैं। उनके इस निधन से ईरान के नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन आ गया है।