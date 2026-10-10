इजरायली नेता ने खामेनेई की हत्या को बताया गलती, ईरान में गहराया सत्ता संकट
दुनिया
इजरायल की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यायर गोलान ने 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या को खुले तौर पर एक 'गलती' करार दिया है। गोलान ने कहा कि इस घटना से इजरायल को कोई असल फायदा नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि ईरानी सरकार को सत्ता से हटाने का उनका लक्ष्य अवास्तविक था।
खामेनेई के निधन से ईरान के नेतृत्व में आया खालीपन
28 फरवरी को हुए हमले में खामेनेई के निधन से उनके कई दशकों से चले आ रहे शासन का अंत हो गया। इस घटना ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के रिश्तों को भी झकझोर कर रख दिया। उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने उनकी जगह तो ली, लेकिन तब से वे बहुत कम सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। वे ज्यादातर लिखित बयान जारी कर ही अपनी बात रखते हैं। उनके इस निधन से ईरान के नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन आ गया है।