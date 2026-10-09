स्टीव स्मिथ ने टेस्ट रनों के मामले में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ा, जानिए उनके आंकड़े

स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2010 में किया था।

वह अब तक 126 मैचों की 224 पारियों में 55.84 की औसत से 10,945 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 45 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।

उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 239 रन का रहा है। वह 11 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं।

उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।