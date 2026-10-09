तनुश्री दत्ता का आरोप- 2.5 लाख लेकर मेरे खिलाफ बोलीं राखी, नाना पाटेकर ने दिए पैसे?

तनुश्री ने मीटू आंदोलन के सालों बाद और नाना और राखी पर बड़ा हमला बोला है।

साल 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से भारत में मीटू की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद तनुश्री को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था।

उस दौरान राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तनुश्री पर पलटवार किया था। अब तनुश्री के नए दावों ने इस पूरे विवाद को एक बार फिर गरमा दिया है।