तनुश्री दत्ता का आरोप- 2.5 लाख लेकर मेरे खिलाफ बोलीं राखी, नाना पाटेकर ने दिए पैसे?
क्या है खबर?
'मीटू' आंदोलन को लेकर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत के साथ-साथ दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। तनुश्री का दावा है कि नाना के खिलाफ खुलकर बोलने से पहले राखी को उनसे पैसे मिले थे। तनुश्री के मुताबिक, ये खुलासा खुद राखी की पूर्व करीबी दोस्त राजश्री मोरे ने उनसे और अन्य लोगों के सामने किया था। इस नए दावे के बाद मीटू विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है।
निशाना
तनुश्री के राखी पर नए आरोप
तनुश्री ने मीटू आंदोलन के सालों बाद और नाना और राखी पर बड़ा हमला बोला है।
साल 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से भारत में मीटू की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद तनुश्री को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था।
उस दौरान राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तनुश्री पर पलटवार किया था। अब तनुश्री के नए दावों ने इस पूरे विवाद को एक बार फिर गरमा दिया है।
हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राखी को नाना से मिले थे पैसे- तनुश्री
'मीटू' आंदोलन के सालों बाद तनुश्री ने एक इंस्टाग्राम वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि साल 2018 में उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नाना ने राखी को 2 से ढाई लाख रुपये दिए थे।
उन्होंने साफ कहा, "उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राखी को नाना से पैसे मिले थे।" उन्होंने दावा किया कि मेरे खिलाफ बयानबाजी करने और माहौल बिगाड़ने के एवज में ही राखी को ये रकम चुकाई गई थी।
दावा
"नाना के घर से खुद उठाई थी 2.5 लाख की गड्डी"
तनुश्री ने अपने दावों को पुख्ता करते हुए राखी की पूर्व बेस्ट फ्रेंड राजश्री मोरे का नाम घसीटा है।
उन्होंने कहा, "ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, राजश्री मोरे ने मुझे बताया था। उसी की गाड़ी में बैठकर राखी, नाना के घर गई थी और वहां से नोटों की 2 से 2.5 लाख रुपये की गड्डी उठाकर लाई थी।"
अब तनुश्री के इस नए बयान ने मामले को और उलझा दिया है।
बयान
पैसे लेकर राखी ने गंदे वीडियो बनाए- तनुश्री
तनुश्री ने कहा, "नाना के लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे थे, जिससे मैं मानसिक रूप से बेहद टूट चुकी थी। ऊपर से पैसे लेकर राखी ने गंदे-गंदे वीडियो बनाए और आरोप लगाकर मुझे और ज्यादा प्रताड़ित किया। मेरे खिलाफ माहौल बनाने और उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए ही ये सारा खेल रचा गया था।
तनुश्री के मुताबिक, राजश्री ने 5 लोगों के सामने राखी के पैसे लेने का सच उगला था।
तंज
तनुश्री ने नाना को बताया 'दुष्ट'
तनुश्री के मुताबिक, उन्हें शुरुआत में लगा था कि राखी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब ड्रामा कर रही हैं, उन्हें इस लेन-देन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
उन्होंने दावा किया कि जब राखी नाना के घर नकद रकम लेने गई थीं, तब राजश्री खुद गाड़ी में बैठी थीं। नाना को 'दुष्ट' करार देते हुए तनुश्री ने आरोप लगाया कि वो हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर काम करवाते थे।