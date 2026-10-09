'द ओडिसी' ने भारत में रचा इतिहास

'द ओडिसी' ने भारत में रचा इतिहास, IMAX से 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 04:47 pm Oct 09, 202604:47 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने भारत में इतिहास रच दिया है। सिर्फ IMAX स्क्रीन्स के जरिए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म बन गई है। इससे पहले किसी भारतीय या अंतरराष्ट्रीय फिल्म ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। यह फिल्म 17 जुलाई, 2026 को भारत और दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने 16 सितंबर को अपने 9वें हफ्ते में यह आंकड़ा पार किया, जिसका आधिकारिक ऐलान अब किया गया है।