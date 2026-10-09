क्या पैपराजी पर फूटा बिपाशा बसु का गुस्सा? अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

बिपाशा ने सफाई देने के लिए वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया। उन्होंने बैकग्राउंड संगीत पर सवाल उठाया और बताया कि वह केवल काम पर समय पर पहुंचना चाहती थीं।

अभिनेत्री ने लिखा, "हम आपकी उपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम नाराज हैं। आपने अंत में मेरे धन्यवाद को जानबूझकर अनदेखा किया। वैसे, मुझे पैप्स से कभी कोई समस्या नहीं रही। उनमें से ज्यादातर हमेशा मेरे प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार करते हैं।"