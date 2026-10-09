रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

रजत पाटीदार ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे में जड़ा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:52 pm Oct 09, 202604:52 pm

क्या है खबर?

इंडिया-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच 3 मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में रजत पाटीदार कमाल के फॉर्म में हैं। उन्होंने शुरुआती दोनों मुकाबले में अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। दूसरे मैच में वह 67 रन बनाकर आउट हुए। पहले मैच में उनके बल्ले से 53 रन निकले थे। 33 साल के बल्लेबाज ने अपने लिस्ट-A करियर का 15वां पचासा लगाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं।