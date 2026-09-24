व्हाइट हाउस में बोले शी जिनपिंग, चीन-अमेरिका को AI को मानवीय नियंत्रण में रखना चाहिए

शी ने कहा, "हमारे पास AI को अच्छे उद्देश्यों के लिए विकसित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और जिम्मेदारी दोनों हैं और यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि AI का विकास हमेशा मानवीय नियंत्रण में रहे।"

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों देश कौन से नियम या सुरक्षा उपाय अपनाएंगे।

शी और डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक में AI को आगे रखा है, लेकिन किसी ने AI संयुक्त योजना के बारे में बात नहीं की है।