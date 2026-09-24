डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग का हवाई अड्डे पर पहुंचकर स्वागत किया

100 फीट लंबा लाल कालीन और सैन्य फ्लाईओवर, ट्रंप ने कुछ ऐसे किया जिनपिंग का स्वागत

लेखन गजेंद्र 09:49 am Sep 24, 202609:49 am

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार शाम को अमेरिका पहुंच गए। यहां जॉइंट बेस एंड्रयूज में उनका स्वागत करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ उपस्थित थे। शी के स्वागत सम्मान में काफी तैयारियां की गई थीं। उनके लिए 100 फीट लंबा लाल कालीन बिछाया गया और सैन्य फ्लाईओवर की सलामी दी गई। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पेंग लियुआन 25 सितंबर तक वाशिंगटन दौरे पर हैं।