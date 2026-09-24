100 फीट लंबा लाल कालीन और सैन्य फ्लाईओवर, ट्रंप ने कुछ ऐसे किया जिनपिंग का स्वागत
क्या है खबर?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार शाम को अमेरिका पहुंच गए। यहां जॉइंट बेस एंड्रयूज में उनका स्वागत करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ उपस्थित थे। शी के स्वागत सम्मान में काफी तैयारियां की गई थीं। उनके लिए 100 फीट लंबा लाल कालीन बिछाया गया और सैन्य फ्लाईओवर की सलामी दी गई। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पेंग लियुआन 25 सितंबर तक वाशिंगटन दौरे पर हैं।
स्वागत
कितना भव्य था शी का स्वागत?
शी के विमान की सीढ़ियों के नीचे से 100 फीट लंबा लाल कालीन बिछाया गया था, जो अमूमन अन्य अतिथियों के लिए काफी छोटा होता है। यही मुख्य आकर्षण था।
ट्रंप और मेलानिया सीढ़ियों के पास शी और पेंग का इंतजार करते हुए खड़े थे। कालीन के दोनों तरफ 21 सम्मान गार्ड खड़े थे।
इस दौरान, एक सलामी बैटरी, अमेरिकी और चीनी झंडे लिए हुए 3-3 सदस्यों वाली 2 रंगीन टीमें और एक अमेरिकी वायु सेना बैंड भी उपस्थित था।
स्वागत
2 B-1 बमवर्षक विमानों का फ्लाईओवर
अमेरिकी वायुसेना के बैंड ने एक खुशनुमा धुन बजाई और उसके बाद अमेरिकी और चीनी राष्ट्रगान बजाया।
औपचारिक सैन्य उपस्थिति को और भी व्यापक बनाया गया, जिसमें स्वागत समारोह में प्रत्येक अमेरिकी सैन्य सेवा से 3×5 प्लाटून शामिल थे।
इस आगमन में एक नाटकीय हवाई दृश्य भी शामिल था, जिसमें 2 B-1 बमवर्षक विमानों ने फ्लाईओवर किया। इस दौरान ट्रंप विमानों की आवाज पर मुंह बनाते दिखे, जबकि शी अविचलित रहे और सीधे खड़े रहे।
रात्रिभोज
ट्रंप शी के सम्मान में देंगे राजकीय रात्रिभोज की दावत
शी के स्वागत के बाद ट्रंप उनके साथ व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहां ओवल ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत का कार्यक्रम है।
ट्रंप ने शी के सम्मान में एक ब्लैक-टाई रात्रिभोज का आयोजन किया है, जिसमें एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग और स्पेसएक्स के एलन मस्क सहित प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।
शुक्रवार को शी का दौरा समाप्त होने से पहले दोनों राष्ट्रपति दंपति चाय पर मिलेंगे और राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
विमानों के गुजरने पर मुंह बनाते ट्रंप
🇺🇸🇨🇳 | AHORA — Un B-1B sobrevuela a Donald Trump y Xi Jinping en pleno recibimiento al mandatario chino. pic.twitter.com/WxdU6oTzgD— Polymarket Español (@polymarketenesp) September 23, 2026
ट्विटर पोस्ट
शी के स्वागत में लाल कालीन साफ
Chinese officials look on as some final adjustments to the red carpet are made for President Xi. pic.twitter.com/aG8Jwtg6Nx— Acyn (@Acyn) September 23, 2026