ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, बोले- समझौता नहीं हुआ तो हर पुल तबाह करेंगे
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो वे हर एक पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा, 'हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा।'
बयान
ट्रंप ने कहा- ईरान ने होर्मुज में गोलीबारी कर युद्धविराम उल्लंघन किया
ट्रंप ने कहा, 'ईरान ने कल होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलियां चलाने का फैसला किया। यह युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है! यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ईरान ने हाल ही में घोषणा की कि वे इस जलडमरूमध्य को बंद कर रहे हैं, जो अजीब बात है, क्योंकि हमारी नाकेबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। वे अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस मार्ग के बंद होने से नुकसान उन्हीं का हो रहा है।'
वार्ता
इस्लामाबाद में कल होगी दूसरे दौर की वार्ता
ट्रंप ने ये भी बताया है कि अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मेरे प्रतिनिधि इस्लामाबाद, पाकिस्तान जा रहे हैं। वे कल शाम वहां बातचीत के लिए पहुंचेंगे।' इस बातचीत के लिए इस्लामाबाद में भी तैयारियां जारी हैं। सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पहली बैठक जिस सेरेना होटल में हुई थी, वहां नई बुकिंग बंद कर दी गई हैं। अमेरिकी सुरक्षा टीमें पहले ही पाकिस्तान पहुंच गई हैं।