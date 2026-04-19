अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई धमकी दी है

ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, बोले- समझौता नहीं हुआ तो हर पुल तबाह करेंगे

लेखन आबिद खान 06:23 pm Apr 19, 202606:23 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो वे हर एक पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा, 'हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा।'