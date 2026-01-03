NewsBytesExplainer: अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों किया हमला? दोनों देशों के बीच विवाद की पूरी कहानी

शुरुआत विवाद समझने से पहले थोड़ा इतिहास जानिए विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांका पड़ेगा। दरअसल, वेनेजुएला में भारी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार है। यही वजह है कि इन संसाधनों पर हमेशा से दूसरे देशों की नजर रही है। 1922 में तेल का पता चलने के बाद डच से लेकर अमेरिका तक कई देशों ने यहां तेल खनन शुरू किया। इसके लिए इन देशों ने मशीनरी लगाई और भारी-भरकम निवेश भी किया।

राष्ट्रीयकरण 1976 में तेल उद्योग का हुआ राष्ट्रीयकरण 1976 में तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस पेरेज ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद सभी विदेशी तेल कंपनियों का सारा कामकाज और संपत्तियां वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA के पास चली गई। इनमें ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की थी। कंपनियों को मुआवजा मिला, लेकिन वे नाराज थीं। उनका कहना था कि उन्होंने वेनेजुएला में तेल उद्योग विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अमेरिका आज भी इन संपत्तियों को अपना बताता है।

Advertisement

शावेज लगातार तनावपूर्ण बने रहे अमेरिका-वेनेजुएला के संबंध 1998 में ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। उन्होंने क्यूबा, रूस और चीन के साथ मजबूत संबंध बनाए और देश में गरीबी कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। हालांकि, इस दौरान वेनेजुएला की तेल पर निर्भरता बढ़ती गई और सरकारी तेल कंपनी PDVSA में भ्रष्टाचार बढ़ा। इस दौरान अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते तल्ख बने रहे। साल 2000 में शावेज के तख्तापलट की एक नाकाम कोशिश हुई। शावेज ने अमेरिका पर विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाया।

Advertisement

मादुरो का कार्यकाल मादुरो के कार्यकाल में भी जारी रहा आर्थिक और राजनीतिक संकट मादुरो के कार्यकाल में भी वेनेजुएला में उथल-पुथल जारी रही। उनकी सरकार ने मुद्रा छापकर आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। 2019 में देश को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए और राजनीतिक संकट भी जारी रहा। मादुरो के चुनावों को अवैध घोषित कर दिया गया और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने विपक्षी नेता जुआन गुआइदो को अंतरिम राष्ट्रपति की मान्यता दे दी।

तात्कालिक कारण हालिया समय में कैसे बढ़ा वेनेजुएला-अमेरिका में तनाव? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला पर अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई। उन्होंने मादुरो को ड्रग तस्कर घोषित कर दिया। इस दौरान अमेरिका ने 20 से ज्यादा नावों को निशाना बनाया, जो कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। पिछले साल नवंबर में वेनेजुएला के तट से केवल 40 किलोमीटर दूर त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिका ने युद्धपोत तैनात कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने 3 युद्धपोत वेनेजुएला के पास तैनात कर रखे हैं।