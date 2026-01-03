अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, 4 शहरों में धमाके; राष्ट्रपति मादुरो ने आपातकाल घोषित किया

वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम 7 धमाकों की खबर है। पहला धमाका स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे हुआ। राजधानी में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और शहर में धुएं के गुबार उठते देखे गए हैं। शहर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाज भी सुनाई दी। CBS के मुताबिक,ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए।

धमाके कई इलाकों में बिजली गुल समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के अलग-अलग हिस्सों में तेज आवाजें सुनी गई हैं। खबर है कि शहर का दक्षिणी इलाके में स्थित एक बड़े सैन्य अड्डे को अमेरिका ने निशाना बनाया है। इस पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है। धमाकों की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि, अभी तक पेंटागन न मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

आपातकाल राष्ट्रपति मदुरो ने वेनेजुएला में आपातकाल घोषित किया हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। सरकार ने आधिकारिक बयान में अमेरिका पर कई राज्यों में आम नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर हमले करने का आरोप लगाया है। सरकार ने कहा कि ये हमले काराकास के साथ-साथ मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में हुए। वेनेजुएला ने कहा अमेरिका पर तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सफल नहीं होंगी।

ट्विटर पोस्ट देखें धमाके के बाद के दृश्य 🌐 #Venezuela | ESTADOS UNIDOS ESTÁ REALIZANDO ATAQUES EN TERRITORIO VENEZOLANO CONTRA EL CÁRTEL DE LOS SOLES DE NICOLAS MADURO. pic.twitter.com/sfwZ7tfLsg — El Dato Internacional (@ElDatoIntern) January 3, 2026

सैनिक अड्डा फोर्टुना सैन्य अड्डे पर हमले की खबर अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि काराकास में मुख्य सैन्य अड्डे फोर्टुना के पास धमाके हुए हैं। अल जजीरा की लूसिया न्यूमैन ने कहा, "फोर्टुना अहम सैन्य अड्डा है। पूरे इलाके में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद बिजली गुल हो गई। हमें अभी तक नहीं पता कि यह धमाका कैसे हुआ। यह भी मुमकिन है कि सेना के कुछ लोगों की अंदरूनी साजिश हो, जो मादुरो को हटाना चाहते हैं।"

विवाद लगातार बढ़ रहा है अमेरिका-वेनेजुएला में तनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला ने 1976 में अमेरिकी तेल कंपनियों को जबरन भगाया था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। ट्रंप इन्हें वापस करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों में तनातनी बढ़ी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ाई है। जवाब में वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ट्रंप निकोलस मादुरो की सरकार को अवैध बताकर उन्हें हटाने की बात कह चुके हैं।