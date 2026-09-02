नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद कई देशों से क्षतिपूर्ति की मांग की है

नेपाल भारत से क्यों मांग रहा बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा, क्या हमें देना होगा?

लेखन आबिद खान 03:22 pm Sep 02, 202603:22 pm

क्या है खबर?

नेपाल ने चीन, भारत और अमेरिका से हाल ही में आई बाढ़ के बाद जलवायु क्षतिपूर्ति की मांग की है। नेपाल ने इन तीनों देशों को सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश बताते हुए कहा कि भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदा है। नेपाल ने कहा कि वो इस मुद्दे और मुआवजे की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने की भी योजना बना रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।