नेपाल ने विदेशी बचाव कर्मियों की तैनाती के प्रस्तावों को नकार दिया है

संकट के बीच विदेशी मदद के प्रस्तावों को क्यों ठुकरा रहा है नेपाल?

लेखन आबिद खान 06:41 pm Aug 28, 202606:41 pm

क्या है खबर?

भीषण बाढ़ के बाद जूझ रहे नेपाल ने बचाव दल भेजने के कई देशों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। नेपाल की बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि उसकी सुरक्षा एजेंसियां ​​बचाव अभियान को संभालने में सक्षम हैं। हालांकि, नेपाल राहत सामग्री और वित्तीय सहायता के रूप में विदेशी सहायता स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसने खोज और बचाव कामों के लिए विदेशी सहायता को अस्वीकार कर दिया है। आइए इसकी वजह समझते हैं।