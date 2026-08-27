भारत ने नेपाल को 47 टन राहत सामग्री भेजी है

47 टन राहत सामग्री भेजी, NDRF भी तैयार; नेपाल की कैसे मदद कर रहा है भारत?

लेखन आबिद खान 01:34 pm Aug 27, 202601:34 pm

क्या है खबर?

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत से 2 बार में 47.5 टन मानवीय मदद नेपाल को भेजी गई है। इनमें जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं और आदेश मिलते ही नेपाल जाने को तैयार हैं। आइए जानते हैं भारत कैसे अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है।