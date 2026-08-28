पेंगुइन इंडिया नहीं छापेगी सोनिया गांधी की किताब, उसके बदलावों को लेखिका ने किया था नामंजूर
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जीवन पर लिखी गई बहुप्रतिक्षित संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को भारत में प्रकाशन करने वाली पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) ने प्रकाशित करने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पेंगुइन इंडिया पांडुलिपि (किताब का मूल मसौदा) के एक हिस्से में कुछ संपादकीय परिवर्तन और विलोपन चाहता था। प्रकाशन की इस इच्छा को लेखिका सोनिया गांधी ने सिरे से अस्वीकार कर दिया है।
प्रकाशक
अब कई प्रकाशक किताब छापने की होड़ में
रिपोर्ट के मुताबिक, पेंगुइन इंडिया के बाहर होने के बाद, कई भारतीय प्रकाशकों में किताब छापने की होड़ दिख रही है, जिसमें हार्पर कॉलिन्स भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि हार्पर कॉलिन्स के भारत में पुस्तक के प्रकाशन और वितरण के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब होने की खबर है।
मामले पर जब पेंगुइन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव श्रीनागेश से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।
घोषणा
किताब में है सोनिया और राजीव की प्रेम कहानी
इस किताब की सबसे पहले घोषणा अमेरिका स्थित अल्फ्रेड ए नॉफ ने की थी, जो पेंगुइन रैंडम हाउस की एक शाखा है।
नॉफ ने बताया था कि किताब 10 नवंबर को रिलीज होगी और पहली छपाई 1 लाख प्रतियों की होगी।
किताब में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रेम कहानी है। इसमें राजनीतिक चीजों को कम शामिल किया गया है और यह उनके जीवन का सबसे व्यक्तिगत और सटीक विवरण है।