पेंगुइन इंडिया ने सोनिया गांधी की किताब प्रकाशित करने से इनकार किया

पेंगुइन इंडिया नहीं छापेगी सोनिया गांधी की किताब, उसके बदलावों को लेखिका ने किया था नामंजूर

लेखन गजेंद्र 10:58 am Aug 28, 202610:58 am

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जीवन पर लिखी गई बहुप्रतिक्षित संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को भारत में प्रकाशन करने वाली पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) ने प्रकाशित करने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पेंगुइन इंडिया पांडुलिपि (किताब का मूल मसौदा) के एक हिस्से में कुछ संपादकीय परिवर्तन और विलोपन चाहता था। प्रकाशन की इस इच्छा को लेखिका सोनिया गांधी ने सिरे से अस्वीकार कर दिया है।