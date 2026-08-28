ओरी ने अपनी जिंदगी का बुरा दौर याद किया

ओरी ने अभिनेत्री अमृता सिंह पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- उनकी वजह से सदमे में था

लेखन ज्योति सिंह 11:05 am Aug 28, 202611:05 am

क्या है खबर?

सोशल मीडिया स्टार ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी अपने एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल वक्त को याद किया और बताया कि 2021 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिससे वह सदमे में चले गए थे। ओरी के मुताबिक, सारा अली खान की मां और दिग्गज अभिनेत्री अमृता सिंह ने उन्हें बहुत परेशान किया था। वह इतना बुरा और अंधकारमय दौरा था, जैसे उन्हें नर्क से गुजारा हो।