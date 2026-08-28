GTA 6 के नाम पर हो रही ठगी

GTA 6 के नाम पर हो रही ठगी, नकली डेमो से चोरी हो सकता है डाटा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:51 am Aug 28, 202610:51 am

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के नए एक्सटेंडेड ट्रेलर के बाद गेमर्स में इस गेम को लेकर उत्साह बढ़ गया है। इसी बढ़ी दिलचस्पी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं। इंटरनेट पर रॉकस्टार गेम्स जैसी दिखने वाली कुछ नकली वेबसाइटें सामने आई हैं। इन साइटों पर गेम का डेमो या डाउनलोड देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में इन फाइलों में खतरनाक मैलवेयर छिपा होने की जानकारी सामने आई है।