फ्लाईदुबई विमान के सह-पायलट ने कप्तान पर क्यों किया था हमला? पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

UAE अधिकारियों ने चालक दल सदस्यों से पूछताछ के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी।

हम्मामी का कहना है कि उसने घटना को अकेले ही अंजाम दिया है। हालांकि, सऊदी और UAE की एजेंसियां उसके फोन के डाटा खंगाल रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह ईरान या किसी अन्य बाहरी संगठन द्वारा भर्ती किया गया था।

मोसाद के अनुसार, हम्मामी ने हाल के वर्षों में इजरायल के दुश्मन देशों की कई यात्राएं भी की थीं।