कौन हैं अगस्त्य गोयल? ओलंपियाड जीत के बाद ट्रंप के साथ दिखे भारतीय मूल के किशोर

अमेरिका की भौतिकी टीम ने पेरिस में हुए 2025 अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) में नया इतिहास रच दिया। टीम ने पहली बार सभी 5 स्वर्ण पदक जीतकर 85 देशों को पछाड़ा। इस शानदार उपलब्धि में भारतीय मूल के 17 वर्षीय अगस्त्य गोयल भी शामिल थे। उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ 'सीमाओं से परे भौतिकी' विषय पर प्रतिस्पर्धा करते हुए अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया और देश का नाम रोशन किया।

परिचय कौन हैं अगस्त्य गोयल? अगस्त्य कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो स्थित हेनरी एम गन हाई स्कूल के जूनियर छात्र हैं। वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2024 में वे 600 में से 438.97 अंक लेकर दुनिया में चौथे स्थान पर रहे। उनके पिता आशीष गोयल IIT-कानपुर से पढ़ाई कर चुके हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रबंधन विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें विज्ञान में गहरी रुचि दी।

रुची क्या हैं अगस्त्य की रुचियां? अगस्त्य का विज्ञान प्रेम घर पर ही शुरू हुआ। पिता के साथ यात्राओं के दौरान उन्होंने सवाल पूछने और नई चीजें सीखने की आदत डाली। पहले वह कंप्यूटर विज्ञान की ओर आकर्षित थे, लेकिन 2023 में भारत यात्रा के दौरान भौतिकी पढ़ने से उनकी दिशा बदल गई। वह गिटार और पियानो बजाते हैं, गायन करते हैं और स्कूल के गायन दल का हिस्सा हैं। इसके अलावा उन्हें टेनिस, बोर्ड गेम, फ्रिसबी और तारों को निहारना भी पसंद है।