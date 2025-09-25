अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट, व्हाइट हाउस के बजट कार्यालय ने चेतावनी दी

विवाद

विवाद क्या है?

यह विवाद अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण है। OMB ने मेमो ने एजेंसियों को कहा है कि वह उन कार्यक्रमों की पहचान करे, जिनकी धनराशि 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। धन का वैकल्पिक स्त्रोत न होने से उन कार्यक्रमों के कर्मचारियों की नौकरियां खत्म होंगी।। हालांकि, OMB ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस में डेमोक्रेट शटडाउन नहीं करेंगे और घातक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी।