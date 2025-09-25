अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट, व्हाइट हाउस के बजट कार्यालय ने चेतावनी दी
क्या है खबर?
अमेरिका में संघीय एजेंसियों से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल हैं। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) ने एक मेमो जारी कर कहा है कि अगर कांग्रेस 30 सितंबर तक फंडिंग बिल पास नहीं करती है तो सैकड़ो कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में कर्मचारी अस्थायी रूप से बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे जाते हैं और बाद में वापस बुलाए जाते हैं।
विवाद
विवाद क्या है?
यह विवाद अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण है। OMB ने मेमो ने एजेंसियों को कहा है कि वह उन कार्यक्रमों की पहचान करे, जिनकी धनराशि 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। धन का वैकल्पिक स्त्रोत न होने से उन कार्यक्रमों के कर्मचारियों की नौकरियां खत्म होंगी।। हालांकि, OMB ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस में डेमोक्रेट शटडाउन नहीं करेंगे और घातक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी।
खतरा
कितने कर्मचारियों पर खतरा?
अगर फंडिंग की व्यवस्था नहीं होती तो विभिन्न संघीय एजेंसियों के कार्यक्रम में लगे लगभग 9 लाख कर्मचारी जोखिम में हैं। इसमें से कई नौकरियां स्थायी रूप से जा सकती हैं। पिछले साल भी ऐसे शटडाउन का खतरा सामने आया था। हालांकि, वह फंडिंग जारी होने से टल गया था। सामान्य शटडाउन में कर्मचारियों फंडिंग के बाद वापस लिया जाता है और बकाया वेतन मिलता है, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन स्थायी छंटनी की बात कर रहा है।