अमेरिका ने ईरान की कितनी संपत्ति कर रखी है फ्रीज, इनमें क्या-क्या शामिल?

समझौता

फ्रीज संपत्तियों को लेकर समझौते में क्या कहा गया है?

रिपोर्टों के अनुसार, 14 सूत्री समझौता ज्ञापन में 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान 2.27 लाख करोड़ रुपये की ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने का प्रावधान है। इसमें से आधी यानी 1.13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति हस्ताक्षर से पहले ही मुक्त कर दी जाएगी। हालांकि, इस समझौते पर कथित तौर पर विवाद भी सामने आए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब तक ईरान अपनी प्रतिबद्धता लागू नहीं करेगा, तब तक कोई फंड जारी नहीं किया जाएगा।