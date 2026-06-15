अमेरिका ने ईरान की कितनी संपत्ति कर रखी है फ्रीज, इनमें क्या-क्या शामिल?
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। इस प्रस्तावित समझौते की एक बड़ी शर्तों में ये भी शामिल है कि अमेरिका ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों को जारी करेगा। ईरान के मुताबिक, इसका कुछ हिस्सा समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले और बाकी 60 दिनों की अवधि में जारी किया जाएगा। माना जाता है कि ईरान की 9.46 लाख करोड़ मूल्य की संपत्ति फिलहाल फ्रीज है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
समझौता
फ्रीज संपत्तियों को लेकर समझौते में क्या कहा गया है?
रिपोर्टों के अनुसार, 14 सूत्री समझौता ज्ञापन में 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान 2.27 लाख करोड़ रुपये की ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने का प्रावधान है। इसमें से आधी यानी 1.13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति हस्ताक्षर से पहले ही मुक्त कर दी जाएगी। हालांकि, इस समझौते पर कथित तौर पर विवाद भी सामने आए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब तक ईरान अपनी प्रतिबद्धता लागू नहीं करेगा, तब तक कोई फंड जारी नहीं किया जाएगा।
संपत्ति
ईरान की कितनी संपत्ति फ्रीज है?
माना जाता है कि ईरान की 9.46 लाख करोड़ मूल्य की संपत्ति फिलहाल फ्रीज है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के नेतृत्व में लगाए गए प्रतिबंधो से हुई थी। इनमें प्रतिबंधित खातों में ईरान को तेल बेचने से हुई कमाई, विदेशी मुद्रा भंडार, बैंकिंग संपत्ति और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जारी की जाने वाली संपत्तियों में क्या-क्या शामिल हैं और उन्हें कैसे मुक्त किया जाएगा।
देश
किन देशों के पास हैं ईरान की जब्त संपत्तियां?
ईरानी संपत्तियों में जापान के पास 14,000 करोड़ रुपये, इराक के पास 56,000 करोड़ रुपये, चीन के 1.89 लाख करोड़ रुपये और भारत के पास 66,000 करोड़ रुपये का बकाया तेल-गैस भुगतान है। कतर के पास लगभग 56,777 करोड़ रुपये है, जो दक्षिण कोरिया से ईरान को भेजे गए थे, लेकिन अमेरिका ने रोक लगा दी। अमेरिका के पास ईरान की लगभग 1,800 करोड़ रुपये की संपत्ति है। यूरोपीय संघ के पास लगभग 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
कार्यकाल
2018 में ट्रंप ने फ्रीज की थी ज्यादातर संपत्तियां
फिलहाल जिस संपत्ति की चर्चा हो रही है, उसका अधिकांश हिस्सा 2018 से जुड़ा है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इन नए प्रतिबंधों ने ईरान की तेल राजस्व और विदेशी बैंकिंग तक पहुंच को सीमित कर दिया। रोके गए फंडों में विदेशी बैंकों में जमा तेल भुगतान भी शामिल हैं, जिन्हें ईरान को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था।
अहमियत
ईरान के लिए कितनी अहम है ये संपत्ति?
फ्रीज की हुई संपत्ति ईरान की GDP का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्याता रोक्सेन फरमानफरमायन ने अल जजीरा से कहा, "इसका मतलब होगा कि वह तेल की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा को वापस अर्थव्यवस्था में ला सकेगा। इससे सरकार को आवश्यक आर्थिक विकास में तेजी मिलेगी, जनता के साथ सरकार के संबंध बेहतर होंगे और प्रतिबंध व्यवस्थाओं के अपरिहार्य परिणाम स्वरूप व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी।"