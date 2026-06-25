#NewsBytesExplainer: क्या होता है दोहरा भूकंप और इन्हें ज्यादा विनाशकारी क्यों माना जाता है?
क्या है खबर?
वेनेजुएला में भारतीय समयानुसार आज सुबह 2 शक्तिशाली भूकंप आए। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 थी और इसके ठीक 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता के एक और भूकंप ने धरती को हिला दिया। इस विनाशकारी त्रासदी में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक 32 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। आइए दोहरे भूकंप के बारे में जानते हैं।
भूकंप
सबसे पहले वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में जानिए
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, पहले भूकंप का केंद्र राजधानी कराकास से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में था। इसके केंद्र की गहराई जमीन में 20 किलोमीटर नीचे थी। वहीं, 7.5 तीव्रता के दूसरे भूकंप का केंद्र मोरोन शहर के दक्षिण-पश्चिम में 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप से राजधानी कराकास सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा बंदरगाह शहर ला गुआइरा, त्रूजिलो, याराकुई, काराबोबो, अरागुआ, मिरांडा में भी भारी तबाही मची है।
दोहरा भूकंप
क्या होता है दोहरा भूकंप?
जब लगभग समान तीव्रता के 2 भूकंप किसी क्षेत्र में एक ही समय में आते हैं, तो इसे दोहरा भूकंप कहा जाता है। आमतौर पर भूकंप के बाद कम तीव्रता के आफ्टरशॉक आते हैं, लेकिन दोहरे भूकंप में दोनों झटकों की तीव्रता लगभग समान होती है और दोनों ही खासा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकन सीस्मोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार, ऐसा आमतौर पर तब होता है, जब पहले भूकंप का तनाव पड़ोसी फॉल्ट लाइन में स्थानांतरित हो जाता है।
वजह
क्यों आते हैं दोहरे भूकंप?
USGS के अनुसार, बड़े भूकंप से आसपास की फॉल्ट लाइनों पर दबाव बनता है, जिससे कभी-कभी दूसरे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में ये छोटे झटके होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये दूसरी फॉल्ट लाइन को सक्रिय कर देता है। वेनेजुएला के मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि पहले भूकंप ने संभवतः फॉल्ट सिस्टम के दूसरे हिस्से पर दबाव पैदा किया, जिससे दूसरा भूकंप आया।
अंतर
भूकंप और आफ्टरशॉक में क्या अंतर है?
आमतौर पर भूकंप में पहले एक बड़ा और मुख्य झटका आता है और उसके बाद छोटे-छोटे झटके आते हैं, जिन्हें आफ्टरशॉक कहा जाता है। ये मुख्य झटके की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। वहीं, दोहरे भूकंप में 2 बड़े भूकंप आते हैं और उनकी तीव्रता भी लगभग एक जैसी होती है। इन दोनों को अलग-अलग भूकंपीय घटनाएं माना जाता है, न कि आफ्टरशॉक। वेनेजुएला में आए दोनों भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें अलग-अलग भूकंप माना गया।
पिछली घटना
क्या पहले कभी आए हैं दोहरे भूकंप?
दोहरे भूकंप आना दुर्लभ होता है। ऐसी घटना का आखिरी मामला 2007 में सुमात्रा के पास देखा गया था, जब कुछ ही घंटों के अंतराल में एक ही क्षेत्र में 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे। इसका एक अन्य उदाहरण उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2006 में आए कुरिल द्वीप समूह के भूकंपों की श्रृंखला थी। दोहरे भूकंप में वैज्ञानिकों की खासी दिलचस्पी होती है, क्योंकि इसके जरिए वे फॉल्ट लाइन में दबाव समेत कई चीजों के अध्ययन में करते हैं।
वेनेजुएला
वेनेजुएला में भूकंप क्यों आया?
वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जगह पर है। यहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें- कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट मिलती है। USGS के अनुसार, 2 भूकंपों में दूसरा और ज्यादा ताकतवर झटका इन प्लेटों की सीमा के पास हलचल की वजह से आया है। दरअसल, धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और इनके टकराने पर भूकंप आता है।