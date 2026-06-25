NewsBytesExplainer: क्या होता है दोहरा भूकंप और इन्हें ज्यादा विनाशकारी क्यों माना जाता है?

दोहरा भूकंप

क्या होता है दोहरा भूकंप?

जब लगभग समान तीव्रता के 2 भूकंप किसी क्षेत्र में एक ही समय में आते हैं, तो इसे दोहरा भूकंप कहा जाता है। आमतौर पर भूकंप के बाद कम तीव्रता के आफ्टरशॉक आते हैं, लेकिन दोहरे भूकंप में दोनों झटकों की तीव्रता लगभग समान होती है और दोनों ही खासा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकन सीस्मोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार, ऐसा आमतौर पर तब होता है, जब पहले भूकंप का तनाव पड़ोसी फॉल्ट लाइन में स्थानांतरित हो जाता है।