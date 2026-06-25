वेनेजुएला में आए 2 भीषण भूकंप, हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका; आपातकाल घोषित

भूकंप

राजधानी कराकस में सबसे ज्यादा नुकसान

इस भूकंप को वेनेजुएला के इतिहास के सबसे भीषण भूकंपों में से एक माना जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में हुई। कराकस में कई विदेशी दूतावासों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मैक्वेतिया हवाई अड्डे पर भागते यात्रियों को देखा जा सकता है। बंदरगाह शहर ला गुआइरा में भी भारी तबाही मची है।