NewsBytesExplainer: पाकिस्तान की अब कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के साथ सैन्य साझेदारी, क्या है बद्र समझौता?

कतर ने बताया कि समझौते का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, देशों के बीच रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी रक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

इसके तहत चारों देश अपने संसाधनों, तकनीक, और निवेश का इस्तेमाल एक-दूसरे की मदद के लिए करेंगे।

तुर्की के रक्षा उद्योग प्रेसीडेंसी के अध्यक्ष हलुक गोरगुन ने कहा कि ये संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 'रणनीतिक सहयोग' की नींव है।