रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है

सऊदी अरब में हूती हमलों के बीच भारतीय दूतावास अलर्ट, नागरिकों को दी ये सलाह

लेखन आबिद खान 02:51 pm Oct 18, 202602:51 pm

क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। यह सलाह ऐसे समय आई है, जब हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल दाग रहे हैं।