विश्व खाद्य कार्यक्रम ने फंड में कटौती की, गाजा में लाखों पर मंडराया भुखमरी का खतरा
विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने गाजा में भोजन सहायता को कम कर दिया है। फंड की भारी कमी के चलते उसने 16 लाख लोगों से मदद घटाकर अब 11 लाख लोगों तक कर दी है।
इस कटौती का मतलब है कि येलो लाइन के पास रहने वाले परिवारों को अब रोजाना गरमागरम खाना नहीं मिल पाएगा। यह ऐसे समय हो रहा है जब गाजा की दो-तिहाई आबादी खाने की मदद पर निर्भर है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है।
नकदी कटौती के बीच WFP को 45 करोड़ डॉलर चाहिए
WFP का कहना है कि उसे अपना काम जारी रखने के लिए 45 करोड़ डॉलर की जरूरत है। संगठन ने जुलाई से ही 5 लाख लोगों को दी जाने वाली नकदी सहायता भी कम कर दी है।
फिलिस्तीन में WFP का काम देखने वाले शॉन ह्यूजेस ने बताया कि ये कटौतियां पैसों की कमी के कारण हुई हैं।
उन्होंने साफ किया कि ऐसा इसलिए नहीं है कि लोगों की जरूरतें कम हो गई हैं या हमें उन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है- बल्कि हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
इन कटौतियों के बाद गाजा में पहले से ही चल रहा मानवीय संकट और भी गहरा सकता है। रुके हुए पुनर्निर्माण ने इस संकट को पहले ही बदतर बना दिया था।